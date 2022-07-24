Тенденция будет сохраняться в ближайшие месяцы.

Ожидается, что цены в Украине могут вырасти еще на 10-15%. На этот раз причиной станет повышение курса валют.

Об этом в эфире "Эспрессо" сказал руководитель Центра экономической стратегии Глеб Вышлински.

"За то, что у нас война - цены уже повысились - это было и в марте, и в апреле. Это произошло из-за подорожания логистики и топлива. Сейчас повышение курса валют несет второй удар по ценам. Фактически, правительство не имея возможности покрывать в полной мере все расходы без печати денег НБУ - это повышение курса ему поможет. У нас будет не уменьшение выплат, которые мы себе не можем позволить, а их уменьшение в реальном измерении из-за инфляции", - добавил он.

Вышлински добавил, что в ближайшие месяцы цены будут расти.

"Ожидания НБУ - до 30% инфляции за год, сейчас 17,5%. Еще на 10-15% цены могут вырасти. Это уменьшит реальные возможности покупать товары и услуги для самых бедных, тех, кто зависит от госвыплат, пенсий и выплат в бюджетной сфере", - подытожил эксперт.

Как ранее сообщал УНИАН, рост курса доллара по отношению к гривне на 25% повлечет рост стоимости импортируемых продуктов в Украине. При чем, рост цен на пищевые продукты может быть большим, чем сам рост курса.

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