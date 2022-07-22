НБУ повысил официальный курс на 25% – до 36,57 грн/долл.

Решение Национального банка об ослаблении официального курса гривны на 25% до 36,6 грн за доллар будет иметь ограниченное влияние на рост цен.

Об этом сообщается на странице Нацбанка в Facebook.

"Это решение будет иметь лишь ограниченное влияние на инфляцию – около 2-3 процентных пункта к годовым темпам роста цен, учитывая, что 0,6-0,8 п. п. из них составят прямые и вторичные эффекты от повышения цен на топливо. Влияние изменения уровня фиксации курса на инфляцию уже учтено в новом прогнозе Национального банка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что корректировка фиксированного курса на 25% не означает равнозначного роста цен.

"В основе нынешнего роста потребительских цен прежде всего лежит не курсовой фактор, а другие причины. Это высокие мировые цены, рекордная инфляция в мире и последствия войны. Среди них: нарушение цепей поставки, меньшее предложение отдельных товаров, большие производственные затраты бизнеса, физическое разрушение производственных мощностей и инфраструктуры и временная оккупация отдельных территорий нашей страны", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк 21 июля повысил официальный курс на 25% – до 36,57 грн/долл.

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