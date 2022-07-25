По данным Министерства финансов, ежемесячный дефицит госбюджета Украины достигает 5 млрд долларов.

Годовой дефицит государственного бюджета Украины в условиях продолжения войны достигнет 50 млрд долларов в конце 2022 года.

Об этом сообщил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире информационного телемарафона.

"Я ожидаю, что на конец года у нас будет совокупный дефицит государственного бюджета около 50 млрд долларов. Это будет около 30-35% украинского ВВП. Это очень большой дефицит, но он - не проблема экономической политики в целом и даже не проблема экономической политики военного времени. Это проблема войны", - отметил он.

Напомним, по данным Министерства финансов, ежемесячный дефицит госбюджета Украины достигает 5 млрд долларов.

Как сообщал УНИАН, общая сумма расходов госбюджета в январе-мае 2022 года из-за войны выросла на 60%, или 269 млрд грн.

Ежемесячно Украина тратит на содержание своих Вооруженных Сил 130 млрд гривен (около $4,4 млрд). Эта сумма чуть меньше годового бюджета ВСУ в период до полномасштабного вторжения РФ.

Налоговые поступления в государственный бюджет в июне сильно упали, составив 45 млрд грн против 73 млрд грн в мае.