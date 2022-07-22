Регулятор с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину закупил военные облигации на 240 млрд грн.

Национальный банк купил у Министерства финансов военные облигации еще на 15 млрд грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка.

Отмечается, что в целом центробанк сейчас держит в своем портфеле гособлигаций на общую сумму 543,61 млрд грн, из которых 240 млрд грн были куплены с 24 февраля.

Война в Украине и военные облигации:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину.

25 февраля Кабинет министров принял решение о выпуске военных облигаций на сумму до 400 млрд грн с целью привлечения средств в государственный бюджет для финансирования дефицита. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. гривен. Ставка доходности для гривневых облигаций колеблется от 10 до 11% годовых в зависимости от срока.

По состоянию на 3 мая с начала полномасштабного нападения России на Украину Министерство финансов провело 23 аукциона по продаже военных облигаций, привлекая в государственный бюджет почти 50 млрд грн, 93,8 млн долл. и 176,5 млн евро.

По состоянию на 14 июня всего с начала полномасштабного вторжения Минфин продал военных облигаций на более чем 90 млрд грн.

19 июля 2022 года Министерство финансов повысило ставку по годовым гривневым военным облигациям до 14% годовых.

В марте был профинансирован дефицит госбюджета на 20 млрд грн, в апреле и мае – 50 млрд грн, а в июне – на рекордные 105 млрд грн, в июле - на 15 млрд грн.

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