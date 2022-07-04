Налоговые поступления покрыли лишь 19,4% от государственных расходов в июне.

Налоговые поступления в государственный бюджет в июне сильно упали, составив 45 млрд грн против 73 млрд грн в мае.

Об этом заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщил в Telegram-канале.

"Ожидаемо налоговые поступления в государственный бюджет в июне сильно упали - лишь 45 млрд грн. Для сравнения, в мае этот показатель был 73 млрд грн", - написал депутат.

По словам Железняка, основными причинами стали отсутствие физической возможности у бизнеса оплатить заранее налоги и особенность этого налогового периода, также сказывается блокирование экспорта.

"Таким образом, налоговые поступления покрыли лишь 19,4% от государственных расходов в июне. Остальное - совсем немного - таможня, НБУ, ОВГЗ и международные партнеры. В любом случае, большое спасибо бизнесу за то, что в такое трудное время находят возможность поддерживать государство", - отметил Железняк.

Война в Украине и ситуация с госбюджетом:

30 июня 2022 года в Минфине сообщили, что грант от США на 1,3 млрд долл. уже поступил в госбюджет Украины, средства будут направлены на возмещение расходов. Следующий грант от США может поступить уже в июле

30 июня 2022 года в Минфине рассказали, за счет чего наполняется госбюджет Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: