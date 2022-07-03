Эта сумма лишь немного меньше годового бюджета ВСУ в период до начала полномасштабного вторжения РФ.

Ежемесячно Украина тратит на содержание своих вооруженных сил 130 млрд гривень (около $4,4 млрд).

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью lb.ua.

Эта сумма немного меньше годового бюджета ВСУ в период до начала полномасштабного вторжения РФ.

"Если у нас содержание армии было около 156 млрд грн, это был бюджет ВСУ и украинской армии на год, то сегодня около 130 млрд грн - это ежемесячная сумма. Конечно, у нас сильно выросли социальные выплаты, расходы на разминирование, расходы на срочное восстановление, затраты на внутренне перемещенных лиц", - сказал Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что весь месячный бюджет Украины составляет около 250 млрд грн, из которых 70-100 млрд грн поступают от налогов и таможни.

"Есть разница, которая составляет 4-5 миллиардов долларов – это ежемесячная потребность", - отметил Шмыгаль.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина на сегодня имеет договоренности о поддержке от партнеров на сумму 29 млрд долларов.

По словам Дениса Шмыгаля, Украина имеет прямую бюджетную поддержку от стран-членов ЕС. Также есть грантовая и кредитная помощь от международных финансовых институтов: МВФ, Всемирного банка, Международного банка реконструкции и развития.

Вас также могут заинтересовать новости: