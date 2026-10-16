Нидерланды недовольны количеством стран, выделяющих деньги для Украины

Страна заинтересована в том, чтобы Украина могла лучше защищаться от российских атак.

Премьер-министр Роб Йеттен подчеркнул, что средства на усиление поддержки Украины выделяет недостаточное количество стран. Однако некоторые из них в ближайшее время должны обеспечить более эффективную военную поддержку, в том числе для укрепления противовоздушных сил Украины.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом Йеттен заявил журналистам перед началом второго дня заседания Европейского совета в Брюсселе. В частности, его спросили, отреагировали ли другие страны на его призыв вносить больший вклад в поддержку Украины.

"Я до сих пор недоволен тем количеством стран, которые на самом деле готовы раскошелиться для усиления финансовой поддержки Украины. Однако есть ряд стран, которые в ближайшее время обеспечат больше военной поддержки, и это очень важно для защиты украинского воздушного пространства", – отметил Йеттен.

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По его словам, Нидерланды являются одним из крупнейших доноров Украины и той страной, которая на международном уровне очень активно занимается поиском и сбором систем вооружений практически отовсюду, чтобы Украина могла лучше защищаться от российских атак. Нидерланды также изучают способы более эффективного использования европейского кредита, чтобы эти средства приносили реальный результат для Украины.

В то же время, как отметил Йеттен, сегодня необходимо обсудить с украинским президентом Владимиром Зеленским, как справиться с очень сложной дипломатической ситуацией, возникшей в отношениях с Соединенными Штатами.

При этом, отвечая на вопрос, было ли разумно со стороны Зеленского идти на такую напряженность в отношениях с президентом США Дональдом Трампом, Йеттен сказал, что всегда нужно искать способ четко донести, когда что-то неприемлемо, но в то же время нужно поддерживать диалог.

Расходы на поддержку Украины

Как сообщал УНИАН, российская агрессия против Украины приводит к всё большим расходам на поддержку Киева, и в Европейском Союзе осознают, что текущего уровня поддержки украинцам не хватит.

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