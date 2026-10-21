Евросоюз привлечет к финансированию Украины еще две страны, - Politico

На фоне работы над укреплением связей с этими странами Брюссель также ищет партнеров, готовых помочь покрыть растущие расходы Киева.

Евросоюз готовится убедить Канаду и Великобританию увеличить объем финансовой поддержки Украины, чтобы покрыть дефицит в размере 70 млрд евро, с которым страна может столкнуться в следующем году.

Как сообщили изданию POLITICO источники в Евросоюзе, в условиях растущих финансовых потребностей Киева и неопределенности относительно поддержки США, Брюссель счел подходящим обратится за деньгами к союзникам, не входящим в Евросоюз.

Издание отметило, что хотя призывы помочь Украине звучат не впервые, однако сейчас ситуация сильно изменилась. В частности, Россия усилила наступление, конфликт на Ближнем Востоке ведет к росту трат, а позиция США стала намного благоприятнее для Кремля.

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"В результате основное бремя поддержания жизнеспособности Украины ложится на плечи Европы и других союзников", - отметило издание.

Брюссель готовится к переговорам с Лондоном и Оттавой по этому вопросу, но ожидать заключения какого-либо официального соглашения не стоит.

Источники издания в дипломатических и политических кругах ЕС особо отметили, что призыв к финансированию Украины ни в коем случае не является критикой в ​​адрес Великобритании или Канады. Суть, по их словам, заключается в том, что потребности Киева возросли.

Как отметил представитель Еврокомиссии, вопрос о том, как покрыть финансовые потребности Украины, стал "центральной темой каждой встречи" с партнерами, поддерживающими Киев.

"Нам нужно мыслить шире и масштабнее", - прокомментировал представитель Еврокомиссии.

При этом, как указало издание, в Еврокомиссии пока не уточнили, о чем именно будут просить партнеров. Источник издания в дипломатических кругах отметил, что ЕС еще предстоит определить, "в какой мере удастся выстроить взаимосвязь".

Издание отметило, что вопрос Украины планируют обсудить на саммитах ЕС с Канадой 29-30 октября и Великобританией 20 ноября.

Финансовая помощь от партнеров Украины

Издание отметило, что Великобритания заявила, что выделила Украине в общей сложности 25 млрд фунтов стерлингов, а Канада пообещала предоставить 5,4 млрд евро в виде военной поддержки и 8,2 млрд евро в качестве прямой финансовой помощи.

По данным ЕС, с момента начала полномасштабного вторжения РФ он предоставил Украине более 231 млрд евро. Эта сумма включает военную помощь, бюджетную поддержку и гарантии, помощь украинским беженцам, а также средства, полученные от использования замороженных российских активов. Один из высокопоставленных дипломатов ЕС охарактеризовал этот объем как "сверх того, что ожидалось".

Финансовые потребности Украины: новости

Как сообщал УНИАН, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на долю Евросоюза приходится 80% всей внешней помощи Украине. "Нам крайне необходимо, чтобы другие партнеры также активизировали свои усилия", – подчеркнула она.

Евросоюз обязался предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы. При этом Брюссель рассчитывал, что Канада, Япония, Южная Корея, Австралия и Норвегия выделят еще 45 млрд евро. Однако правительства этих стран пока не подтвердили объемы поддержки и не приступили к ее фактическому предоставлению.

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