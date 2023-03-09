Впервые с июля 2021 года цена ближайшего (апрельского) фьючерса на хабе TTF опустилась до 450 долл. за тыс. куб. м

Спотовые цены на газ в Европе существенно снизились - до 40,7 евро за МВт-ч, это чуть больше, чем 450 долларов за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные на бирже ICE Futures.

Таким образом, впервые с июля 2021 года цена ближайшего (апрельского) фьючерса на хабе TTF опустилась до 450 долл. за тыс. куб. м.

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Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость коммерческого газа на март 2023 года составила более 18,3 тыс. грн за тыс. куб. м. В то время, когда в марте прошлого года она составляла 30 тыс. гривен.

Отмечается, что снижение цен может быть из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплой ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление газа.

Ситуация с газом во время войны

Цены на газ в Украине коррелируют с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна является интегрированной частью европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.

В декабре 2021 года цены на газ на европейских биржах были рекордно высокими, иногда достигая отметки 2-3 тысячи долл. за тысячу кубометров. В то же время, приведенная стоимость газа на европейских хабах к границе Украины на конец 2021 года достигала 88,6 тыс. грн за тысячу кубометров.

В январе 2023 года транзит российского газа через Украину упал до исторического минимума.

21 февраля 2023 "Газпром" увеличил прокачку газа через Украину до годового максимума.

27 февраля 2023 года Европейский Союз заявил о том, что намерен полностью отказаться от поставок российского газа и перейти на другие источники.

По состоянию на 6 марта 2023 года цены на газ в Украине и Европе существенно снизились.

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