Цены на коммерческие объемы газа в Украине упали ниже 19 тысяч гривен за тысячу кубометров, тогда как год назад составляли более 30 тыс. грн.

Цены на газ в Украине и Европе существенно снижаются на фоне стабилизации ситуации после прошлогоднего шока, вызванного полномасштабным вторжением России.

Об этом сообщил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий в эфире телемарафона.

"Что касается цен на газ. Европа и Украина отошли от шока начала полномасштабного вторжения и подорожания цен на энергоресурсы. Европа в спокойном режиме уже обеспечивает себя альтернативными источниками поставок газа. Это все приводит к падению цен на энергоносители и на газ, в частности", - сказал он.

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Корецкий отметил, что Европа и Украина преодолели сильную турбулентность цен на энергоносители, которая происходила в прошлом году.

"Сегодня цены на коммерческие объемы газа упали ниже 19 тысяч за тысячу кубометров и, по нашему мнению, падение цен на коммерческие объемы газа будет продолжаться", - сообщил руководитель "Укрнафты".

По его словам, при этом снижение экономической активности из-за ракетных обстрелов и разрушений привело к существенному падению уровня промышленного потребления газа.

Корецкий отметил, что в этом году компания нацелена увеличивать добычу газа.

Война в Украине и ситуация с газом

В январе 2023 года транзит российского газа через Украину упал до исторического минимума, однако уже в конце февраля агрессор увеличил прокачку газа через Украину до годового максимума.

В марте 2022 года газ на европейской бирже стоил 118 евро, а на украинской – более 30 тысяч гривень за тысячу кубометров.

В середине февраля 2023 года европейские фьючерсы на природный газ впервые за 17 месяцев упали ниже 50 евро.

27 февраля 2023 года Евросоюз поставил крест на российском газе. В рамках энергетической стратегии Европейский Союз намерен полностью отказаться от поставок российского газа и перейти на другие источники.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в завершение отопительного сезона Украина выходит с профицитом мощности, с достаточными запасами газа и угля.

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