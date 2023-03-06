Цены на газ в Украине и Европе существенно снижаются на фоне стабилизации ситуации после прошлогоднего шока, вызванного полномасштабным вторжением России.
Об этом сообщил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий в эфире телемарафона.
"Что касается цен на газ. Европа и Украина отошли от шока начала полномасштабного вторжения и подорожания цен на энергоресурсы. Европа в спокойном режиме уже обеспечивает себя альтернативными источниками поставок газа. Это все приводит к падению цен на энергоносители и на газ, в частности", - сказал он.
Корецкий отметил, что Европа и Украина преодолели сильную турбулентность цен на энергоносители, которая происходила в прошлом году.
"Сегодня цены на коммерческие объемы газа упали ниже 19 тысяч за тысячу кубометров и, по нашему мнению, падение цен на коммерческие объемы газа будет продолжаться", - сообщил руководитель "Укрнафты".
По его словам, при этом снижение экономической активности из-за ракетных обстрелов и разрушений привело к существенному падению уровня промышленного потребления газа.
Корецкий отметил, что в этом году компания нацелена увеличивать добычу газа.
Война в Украине и ситуация с газом
В январе 2023 года транзит российского газа через Украину упал до исторического минимума, однако уже в конце февраля агрессор увеличил прокачку газа через Украину до годового максимума.
В марте 2022 года газ на европейской бирже стоил 118 евро, а на украинской – более 30 тысяч гривень за тысячу кубометров.
В середине февраля 2023 года европейские фьючерсы на природный газ впервые за 17 месяцев упали ниже 50 евро.
27 февраля 2023 года Евросоюз поставил крест на российском газе. В рамках энергетической стратегии Европейский Союз намерен полностью отказаться от поставок российского газа и перейти на другие источники.
Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в завершение отопительного сезона Украина выходит с профицитом мощности, с достаточными запасами газа и угля.