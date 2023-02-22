Больше всего потребление российского газа упало в Финляндии, Литве и Швеции.

В период с августа 2022 года по январь 2023 года потребление природного газа в ЕС снизилось на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом с 2017 года.

Как говорится в статистическом анализе Eurostat, с августа 2022 года по январь 2023 года наименьшее снижение потребления природного газа за отчетный период среди стран ЕС зарегистрировано в Ирландии — на 0,3%, в Испании — на 13,7% и в Словении — на 14,2%. Только в этих трех странах не достигнут показатель в 15%.

Больше всего потребление российского газа упало в Финляндии - на 57,3%, в Литве - на 47,9% и в Швеции - на 40,2%.

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"Регламент Совета ЕС 2022/1369 о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ, являющийся частью плана REPowerEU по прекращению зависимости ЕС от российских ископаемых видов топлива, установил цель сокращения на 15% на период с августа 2022 года по март 2023 года по сравнению со средним показателем за тот же период пяти предыдущих лет подряд", — сказано в статистическом анализе.

Вторжение в Украину и ситуация с газом

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

1 октября "Газпром" сократил поставки газа в Молдову на 30%. 1 ноября 2022 года "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.

В декабре 2022 года министры энергетики стран Европейского Союза договорились об установлении предельной цены на газ. Она составила €180 за мегаватт-час (МВт/ч).

В Кремле назвали санкции "попыткой посягнуть на рыночный механизм" и пообещали ответные меры. Однако спустя неделю после согласования установления предельной цены на газ в РФ заговорили о возобновлении поставок в ЕС по газопроводу Ямал-Европа.

По состоянию на 1 декабря 2022 года "Газпром" сократил экспорт газа в страны ЕС почти в два раза.

20 декабря 2022 года в России взорвался трубопровод с экспортным газом в Западную Европу через Украину.

23 декабря 2022 года появилсь информация о том, что Россия может остановить транзит газа в Европу в любой момент.

Страна-агрессор угрожала прекращением поставок газа в ЕС в случае введения "ценового потолка". 27 декабря 2022 года Путин подписал указ о запрете поставок нефти и нефтепродуктов иностранным юрлицам и физлицам, если в контрактах предусмотрено введение потолка стоимости.

28 декабря 2022 года цены на газ в Европе упали до довоенного уровня.

4 января 2023 года цена на газ в Европе упала до минимума с начала войны в Украине.

4 января 2023 года транзит российского газа через Украину упал до исторического минимума.

21 февраля 2023 года "Газпром" увеличил прокачку газа через Украину до годового максимума.

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