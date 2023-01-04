По сравнению с 2021 годом объемы транзита российского газа упали в два раза.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия транспортировала через украинскую газотранспортную систему около 20,35 млрд кубометров природного газа.

Как сообщает ExPro Consulting, это самый низкий показатель транзита газа за время независимости Украины. По сравнению с 2021 годом объемы транзита российского газа обвалились в два раза - с 41,6 млрд кубометров до 20,35 млрд кубометров.

Согласно долгосрочному контракту Россия забронировала 40 млрд кубометров мощностей для транзита газа через Украину, однако использовала лишь половину забронированных мощностей.

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"Долгосрочным контрактом предусмотрена транспортировка 40 млрд кубов природного газа из России через украинскую ГТС, однако вероятность таких объемов практически нулевая", - отметили в ExPro.

Долгосрочный контракт, заключенный на 2020−2024 годы на условиях "качай или платы", предусматривает, что Россия должна оплачивать весь забронированный объем.

В целом, в 2022 году Россия транспортировала природный газ через Украину в четыре страны: Словакию, Молдову, Польшу и Румынию.

Больше всего газа было транспортировано в Словакию - почти 16,5 млрд куб. м, на 40% меньше, чем в 2021 году. Также в Молдову было прокачано 2,5 млрд куб. м газа, на 21% меньше, чем в 2021-м. С мая через Украину осуществляются поставки российского газа только в Словакию и Молдову.

Как говорится в материале, сокращение поставок российского газа напрямую связано с российским вторжением в Украину. Европа отказывается от российского газа, замещая его газом из других источников. Кроме того, Россия сама сокращала поставки газа для "недружественных стран", отказавшихся платить за газ в рублях. В итоге, "Газпром" в 2022 году сократил поставки газа в Европу до самого низкого в истории России уровня.

"Существует угроза атаки российских оккупантов по объектам украинской ГТС, а также полная остановка транзита российского газа через Украину", - отметили в ExPro.

Война в Украине и ситуация с газом:

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

1 октября "Газпром" сократил поставки газа в Молдову на 30%. 1 ноября 2022 года "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.

По состоянию на 1 декабря 2022 года "Газпром" сократил экспорт газа в страны ЕС почти в два раза.

20 декабря 2022 года в России взорвался трубопровод с экспортным газом в Западную Европу через Украину.

23 декабря 2022 года появилсь информация о том, что Россия может остановить транзит газа в Европу в любой момент.

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