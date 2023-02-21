Оператор ГТС Украины принял от "Газпрома" заявку на транзит 21 февраля в объеме 40,3 млн кубометров.

По состоянию на вторник, 21 февраля, "Газпром" увеличил транзит газа через Украину.

Как сообщает российский "Интерфакс", заявка на транспортировку российского газа через Украину выросла, обновив максимум с начала января.

Как говорится в сообщении, оператор ГТС Украины принял от "Газпрома" заявку на транзит 21 февраля в объеме 40,3 млн кубометров.

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Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны — газоизмерительной станции Суджа. По коридору через ГИС Сохрановка (способен обеспечить транзит более 30 млн кубометров в сутки) заявка не принята.

Показатель 20 февраля составил 39,2 млн кубометров (максимум с начала года).

Война в Украине и ситуация с газом

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

1 октября "Газпром" сократил поставки газа в Молдову на 30%. 1 ноября 2022 года "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.

По состоянию на 1 декабря 2022 года "Газпром" сократил экспорт газа в страны ЕС почти в два раза.

20 декабря 2022 года в России взорвался трубопровод с экспортным газом в Западную Европу через Украину.

23 декабря 2022 года появилсь информация о том, что Россия может остановить транзит газа в Европу в любой момент.

4 января 2023 года транзит российского газа через Украину упал до исторического минимума.

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