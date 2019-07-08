Поступления в сводный бюджет Украины выросли до 529 миллиардов

В январе-июне в госбюджет поступило более 401 млрд грн.

Поступления в сводный бюджет Украины, контролируемые Государственной фискальной службой (ГФС), в январе-июне 2019 года составили 528,8 млрд грн, что на 65,8 млрд грн, или на 14,2% больше показателя за аналогичный период 2018 года.

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Согласно сообщению пресс-службы ГФС, за указанный период в государственный бюджет поступило 401,3 млрд грн, что на 12,5%, или на 44,4 млрд грн больше января-июня прошлого года.

В местные бюджеты поступило 127,6 млрд грн, что на 20,1%, или на 21,4 млрд грн больше первого полугодия 2018 года.

Как сообщал УНИАН, госбюджет Украины за 2018 год выполнен с дефицитом на уровне 59,248 млрд грн, что на 23,7% больше дефицита за 2017 год, при установленном предельном показателе в размере 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.

Государственный бюджет Украины на 2019 год предусматривает доходы в размере 1,026 трлн грн, расходы - 1,112 трлн грн, предельный объем дефицита - 89,989 млрд грн.