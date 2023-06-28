Украинская энергосистема будет испытывать дефицит генерации, поэтому нужно будет балансировать энергосеть за счет экономии электроэнергии, дополнительных энергоблоков и импорта.

Этой осенью и зимой украинская энергосистема будет испытывать дефицит генерации, заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время брифинга.

"Этой осенью и зимой у нас будет более дефицитная система. Нам нужно будет ее сбалансировать за счет дополнительных факторов".

Он отметил, что помочь сети можно будет путем экономии электроэнергии, включения дополнительных энергоблоков на природном газе и импорта электричества из Европы.

Видео дня

По словам Кудрицкого, наиболее важной помощью для энергосистемы в этом году будет защита неба. Это ключевой фактор для того, чтобы система стабильно прошла предстоящую зиму.

"Второе - это быстрые и гуманитарные поставки необходимого оборудования. Сейчас очень важно финансирование, которое предоставляют западные партнеры для украинских энергокомпаний", - продолжает Кудрицкий.

Он отметил, что "Укрэнерго" смогло привлечь уже около 900 млн евро финансирования в различных формах: грантах и кредитах. Ожидается, что до конца года энергокомпания еще на несколько сот миллионов сможет увеличить эту цифру и использовать средства для подготовки к холодам.

Кроме того, по словам главы "Укрэнерго", наиболее пострадавшими от ракетных атак россиян являются крупные городские агломерации Львова, Одессы, Харькова, Днепра и Запорожья. Там электросети пострадали больше всего.

Состояние украинской энергосистемы после российских атак

Как сообщал УНИАН, минувшая зима для Украины была самой сложной в современной истории.

Российские войска с октября 2022 года совершили десятки ракетных и Дроновых атак на украинские энергетические объекты, нанеся масштабных и сложных повреждений. Вследствие этого в энергосистеме Украины возникал дефицит электроэнергии.

Министерство энергетики Украины оценивает, что на восстановление украинской энергосистемы нужно выделить около 11 миллиардов долларов. При этом на поверхностный ремонт до следующей зимы требуется один миллиард долларов.

Как заявляли в ООН, Украина не успеет улучшить состояние энергетики до зимы. Отмечалось, что энергосистема Украины потеряла половину мощности генерации из-за ракетных ударов россиян, при этом новое оборудование не успеет приехать до начала холодов из-за задержки.

Вас також можуть зацікавити новини: