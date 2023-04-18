Речь идет о 24 объектах энергетики и половине трансформаторов сетей передачи.

Российские оккупанты ракетными ударами по энергетике поразили 24 объекта генерации и половину трансформаторов.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время брифинга.

Министр напомнил, что в процентном соотношении ударами оккупантов было поражено около 50% энергосистемы.

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"Если более детально, то 24 объекта генерации – это тепловые электростанции, теплоцентрали гидро- и гидроаккумулирующие станции, около половины подстанций системы передачи и 43% магистральных сетей", - рассказал Галущенко.

Также, как сообщил министр, из-за оккупации Запорожской атомной электростанцию нашей энергосистеме недоступно около 44% атомной генерации.

Энергосистема Украины во время войны

С октября 2022 года Россия пытается уничтожить энергосистему Украины.

По данным Министерства обороны Украины, с октября 2022 года россияне совершили 15 массированных ракетных атак по территории Украины, только за этот период они запустили более 820 крылатых баллистических ракет.

Во всех городах Украины были введены графики откллючений электричества.

Вопреки всем усилиям агрессора, Украина не только переживала отопительный сезон, но и начала отправлять электроэнегию на экспорт.

С 12 апреля 2023 года Украина экспортирует электроэнергию в Польшу и Молдову. 17 апреля 2023 года Украина начала экспорт электроэнергии в Словакию.

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