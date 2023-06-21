ООН считает украинскую энергетику крайне уязвимой.

Энергосистема Украины потеряла половину мощности генерации электроэнергии из-за ракетных ударов россиян, при этом новое оборудование не успеет приехать к началу холодов из-за задержки. Об этом говорится в отчете ООН, опубликованном 20 июня.

"Энергосистема Украины остается крайне уязвимой и продолжает работать с большими усилиями в аварийном режиме почти без запаса прочности, как для электросетей, так и для генерации. Мощность генерации уменьшилась более чем вдвое - с 37,6 ГВт до 18,3 ГВт по состоянию на 30 апреля 2023 года", - говорится в отчете.

Отмечается, что маневренная мощность системы пострадала больше всего и уменьшилась на 68% - с 14,3 ГВт до 4,6 ГВт, прежде всего за счет ударов по тепловым электростанциям.

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Мощности ядерной генерации уменьшилась на 44% - с 13,8 ГВт до 7,7 ГВт. Мощность гидроэлектростанций уменьшилась на 29% - с 6,6 ГВт до 4,7 ГВт. При этом, возобновляемые источники энергии уменьшились на 24%, с 8,1 ГВт до 6,2 ГВт.

В сети электропередачи 42 из 94 важнейших высоковольтных трансформаторов были повреждены или уничтожены.

По оценкам Всемирного банка, повреждения объектов сектора электроэнергетики, газа, инфраструктуры теплоснабжения, и добычи угля превышают 10 миллиардов долларов США и растут.

Также ООН отмечает, что Украина не успеет существенно улучшить состояние электроэнергетики до зимы, поскольку новое оборудование поставляется с колоссальной задержкой.

"Несмотря на все усилия, вряд ли какое-либо новое оборудование будет доставлено и установлено до начала зимнего сезона 2023/24 годов, в связи с шестимесячным опозданием в поставке оборудования", - отмечается в отчете.

Украинская энергосистема после российских атак находится в сложном состоянии

Как сообщал УНИАН, сегодня США объявили, что в том числе проинвестируют более 520 млн долл, чтобы помочь Украине переформировать энергосети, треть из которых была уничтожена Россией.

Украинская энергосистема получила большие повреждения от российских атак. Министерство энергетики Украины оценивает, что на ее восстановление нужно выделить около 11 миллиардов долларов. На поверхностный ремонт до следующей зимы требуется один миллиард долларов.

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