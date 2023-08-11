Зимой потребность в воде, газе и угле значительно возрастет.

Украинцев ожидает сложная зима из-за повторения российских атак на критическую инфраструктуру, поэтому энергетики экономят даже воду в реках, чтобы гидроэлектростанции сработали ее зимой.

Как сказал председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, кроме того Украина сейчас экономит все основные энергоресурсы, чтобы использовать их зимой. В частности, газ и уголь.

Сейчас экономить ресурсы не сложно, поскольку параллельно идут активные ремонты энергоблоков на тепловых и гидроэлектростанциях, поэтому они и так немного работают.

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Однако для того, чтобы украинцы сейчас не сидели без света, пока электростанции готовятся к зиме, наше государство активно наращивает импорт электроэнергии из европейских стран, особенно в пиковые часы потребления вечером.

Например, по данным "Укрэнерго", сегодня, 11 августа, осуществляется импорт электроэнергии из Словакии и Молдовы в утренние и вечерние часы максимального потребления мощностью до 650 МВт. Это равно мощности нескольких тепловых энергоблоков.

"За счет импорта украинские гидроэлектростанции могут экономить воду, накапливать ее, чтобы осенью и зимой подключить этот резерв. Также мы экономим уголь и газ. Лучше, чтобы эти энергоресурсы у нас остались для зимнего использования", - сказал Герус в эфире телемарафона.

Депутат также считает, что у нас в этом году может быть сложная зима. Есть высокая вероятность, что зимой атаки на украинскую энергосистему будут продолжаться.

Однако энергетики к этому готовятся: ремонтируют оборудование, накапливают запас прочности и энергоресурсы. Также будет наращиваться импорт электрической энергии.

Что ждет украинцев зимой

Как сообщал УНИАН, последние недели украинцев огорчают новостями о том, что этой зимой возможно возвращение блэкаутов, более того - они могут стать длиннее прошлогодних.

К тому же, по мнению некоторых экспертов, существует риск того, что в случае отключения электричества в домах населения могут возникать перебои с поставкой воды и газа.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко считает, что зима может быть сложнее прошлогодней, поскольку сейчас прочность украинской энергосистемы ниже. Украинцам стоит готовиться к возможным блэкаутам.

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