В результате российской агрессии ТЭС и ТЭЦ получили повреждения оборудования на 29,9 млрд грн.

В процессе восстановления энергосистемы Украины перед следующим отопительным сезоном, объем выполненных объектами тепловой генерации аварийно-восстановительных работ составляет всего 1,6% от объема нанесенных российскими ударами повреждений.

Об этом на заседании энергокомитета Верховной Рады заявил председатель Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных (НКРЭКУ), Константин Ущаповский, отметив при этом, что в "Укрэнерго" показатель работ составляет 7%.

"К сожалению, цифры, которыми мы сегодня располагаем относительно выполнения аварийно-восстановительных работ, а это отчетность на 1 июля этого года, не дает нам положительного мнения относительно успешного прохождения ОЗП", – сказал Ущаповский, отметив при этом, что в результате российской агрессии ТЭС и ТЭЦ получили повреждения оборудования на 29,9 млрд грн, но аварийно-восстановительные работы выполнили всего на 482 млн грн.

Он также отметил, что сетям оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго" нанесен ущерю на сумму 9,6 млрд грн, однако восстановиельные работы выполнены только на 681 млн грн.

Попытки оккупантов уничтожить энергосистему Украины

В октябре 2022 года оккупанты начали бомбить объекты критической инфрструктуры Укаины. Первая серьезная ракетная атака, после которой по всей Украине начались отключения света была 10 октябя 2022 года.

С октября по март Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС.

255 вражеских ракет и дронов попали в объекты энергетической инфраструктуры. Из них 214 - в объекты высоковольтной сети НЭК "Укрэнерго".

В течение года оккупанты 271 попали в энергетические объекты Украины, чем нанесли колоссальный ущерб энергосистеме страны, поэтому восстановить все необходимые мощности до начала отопительного сезона невозможно.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявлял о том, что Украина закончила последний отопительный сезон с разрушенной или поврежденной на 75% тепловой генерацией.

В январе 2023 года США заявили о том, что направят $125 миллионов на ремонт поврежденной энергосистемы Украины. В USAID уточнили, что эти деньги будут выделены в рамках дополнительного финансирования Украины.

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