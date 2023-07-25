Эксперт посоветовал украинцам покупать топливо для генераторов и павербанки.

Грядущая зима может быть сложнее, чем прошлогодняя, поскольку сейчас прочность украинской энергосистемы ниже. Украинцам стоит готовиться к возможности возникновения блэкаутов.

"Я бы советовал всем украинцам готовиться к тому, что следующая зима будет сложной. Такой же или даже более сложной, чем прошлая. Мы не можем предсказать, что будет происходить", – подчеркнул в эфире телеканала "Эспрессо" директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Он отметил, что в результате обстрелов разрушено очень много оборудования, которое невозможно восстановить за год. Этот срок идет только на его производство. Соответственно, этого оборудования не будет в системе.

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"Когда будут новые удары, мы уже не сможем условно разбирать блок, который стоит и не работает и с него собирать или с двух разбитых один целый. Нет уже физически этих двух блоков. Зима будет очень сложная. Я бы очень советовал всем украинцам, если есть генератор, смажьте его, купите запас топлива, приготовьтесь. Также павербанки и другие инструменты, чтобы смягчить себе ситуацию во время отключений", – резюмировал Харченко.

Какой будет предстоящая зима в Украине: прогнозы

Военный эксперт Роман Свитан не исключает, что Россия прибегнет к новой волне энергетического террора против Украины, чтобы устроить новый блэкаут. По его словам, россияне накапливают ракеты, которые могут использовать уже осенью.

Не советуют расслабляться и энергетики. Из-за разрушительных ударов оккупантов в прошлом году, восстановить всю энергосистему до начала нового отопительного сезона просто невозможно, поэтому украинцев ждет еще более страшная зима. При этом отключения могут случаться и без обстрелов.

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