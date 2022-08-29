Россия использует ЗАЭС для запугивания украинцев и европейцев.

Россия использует Запорожскую АЭС для запугивания украинцев и европейцев с целью дальнейшего шантажа.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на конференции "Шельфы северных морей".

"Взгляните еще на ситуацию на Запорожской атомной станции. Зачем Россия это делает? Зачем России радиационный шантаж? Та же цель, абсолютно циничная, абсолютно просчитанная - запугивать украинцев, запугивать всех европейцев. Шантажировать и принуждать. Это давление ради того, чтобы российские государственные пропагандисты и чиновники могли говорить, что якобы это не Россия виновата, а кто-то другой создал очередной кризис, и якобы на этого другого надо влиять, и якобы надо договариваться с Кремлем именно ради этого", - сказал он.

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Зеленский добавил, что "Россия – это единственный террорист в мире, который сумел превратить атомную станцию в поле боя и последовательно делает все, чтобы Европа смотрела, а куда же ветер может унести эту радиацию, если, не дай Бог, произойдет катастрофа".

Президент считает ненормальным, что против "Росатома" до сих пор нет блокирующих санкций за радиационный шантаж на Запорожской АЭС.

Война в Украине и Запорожская АЭС:

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар.

26 июня 2022 года стало известно, что оккупанты готовятся к боям вблизи Запорожской АЭС.

29 июня 2022 года появилась информация о том, что на Запорожской АЭС оккупанты готовят серьезную провокацию.

30 июня 2022 года МАГАТЭ потеряло связь с Запорожской АЭС.

2 июля 2022 года "Энергоатом" восстановил связь между Запорожской АЭС и МАГАТЭ.

5 августа российские оккупанты трижды обстреляли промышленную площадку Запорожской атомной электростанции.

По данным "Энергоатома" войска РФ в Энергодаре стреляли в сторону Запорожской АЭС, враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ОРУ автотрансформатора ЗАЭС – Запорожскую тепловую электростанцию.

6 августа появилась информация о том, что российские оккупанты могли заминировать ЗАЭС.

Также 6 августа стало известно о том, что один из энергоблоков Запорожской АЭС отключен от энергосистемы.

11 августа 2022 года российские захватчики неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС территории вблизи атомного объекта.

11 августа российские оккупанты продолжили бить по Запорожской АЭС. Были повреждения.

18 августа Россия выдвинула Украине абсурдное условие. Оккупанты угрожали остановить работу ЗАЭС.

25 августа Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины заявила об обесточивании ЗАЭС – произошло отключение от энергосети пятого и шестого энергоблоков.

По состоянию на 26 августа два энергоблока ЗАЭС были вновь подключены к энергосети.

27 августа появилась информация о том, что РФ проводит последние приготовления для подключения ЗАЭС к своей сети.

29 августа оккупанты повредили инфраструктуру ЗАЭС, зафиксирован риск утечки водорода.

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