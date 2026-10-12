Помидоры резко подорожали, а виноград – подешевел: какие сейчас цены на овощи и фрукты

Дешевеют и овощи борщового набора.

В Украине за последнюю неделю существенно выросли оптовые цены на помидоры. Овощ подорожал сразу на 15 гривень за килограмм – с 40–50 до 55–65 грн/кг, сообщают аналитики проекта EastFruit.

В то же время диапазон цен на огурцы сузился с 45-70 до 50-65 грн/кг, как и на сладкий перец – с 22-70 до 30-65 грн/кг.

Среди овощей борщевого набора ощутимо подешевела белокочанная капуста – с 20–25 до 17–20 грн/кг. На гривню за килограмм подешевела свекла – с 14–16 до 13–15 грн/кг. Репчатый лук подешевел с 14–17 до 12–16 грн/кг. Диапазон цен на картофель сузился с 10–16 до 11–14 грн/кг.

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За прошедшую неделю заметно снизились цены на пекинскую капусту – с 38–45 до 30–35 грн/кг. Стоимость кабачков изменилась с 25–45 до 30–35 грн/кг, а баклажаны остались на уровне 45–60 грн/кг.

В фруктово-ягодном сегменте существенно подорожали сливы – с 30–60 до 50–65 грн/кг. Подорожали и персики – со 100–120 до 110–125 грн/кг. А вот виноград стал более доступным – его стоимость изменилась с 65–110 до 50–110 грн/кг.

Цены на продукты в Украине – последние новости

В Украине снижаются цены на лук из-за увеличения предложения и снижения спроса на рынке. Производители выставляют на продажу все больше лука самого низкого качества, тогда как овощи высокого качества фермеры придерживают в ожидании более выгодных цен.

Исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко сообщил, что цены на курицу в Украине пока не растут из-за низкой покупательной способности населения. Осенью мясо может подорожать не более чем на 5%.

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