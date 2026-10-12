Нацбанк ослабил гривню к доллару: официальный курс валют на 13 октября

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,24 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 13 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,96 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,24 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 7 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 45,00/45,03 грн/долл., а к евро – 50,30/50,326 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 12 октября вырос на 3 копейки и составлял 45,24 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,63 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне вырос на 1 копейку и составил 50,83 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,07 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" не изменился и составлял 45,10 гривни за доллар, а курс евро снизился на 10 копеек и составлял 50,70 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,50 гривни, а евро – по курсу 49,70 гривни за единицу иностранной валюты.

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