Киев может остаться без воды во время морозов: что говорят в 'Киевводоканале'

В "Киевводоканале" объяснили, при какой температуре возникает риск замерзания систем в домах.

В Киеве во время отключений электроэнергии могут возникнуть перебои с водоснабжением, а при сильных морозах существует риск замерзания внутридомовых систем. Об этом сообщил заместитель генерального директора "Киевводоканала" Сергей Горкуценко в интервью"Экономической правде".

"При понижении температуры и отсутствии электроэнергии в доме возможно отсутствие воды на верхних этажах из-за того, что в доме не будут работать насосы, повышающие давление", – объяснил Горкуценко.

В то же время длительные отключения электроэнергии при низких температурах могут создать дополнительные риски для жилых домов. В частности, если света не будет 20 часов, а температура опустится до -10°C, возникнет значительный риск замерзания систем внутри зданий.

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Он подчеркнул, что "Киевводоканал" будет делать все возможное для бесперебойной работы системы водоснабжения. При этом, по его словам, водоотведение продолжит работать.

"Пока будет свет в течение четырёх часов, будет и вода. Технически это будет выглядеть так: пропадает свет, "Киевводоканал" останавливает подачу воды, но сохраняет воду в сетях. Появляется свет, мы запускаем насосы, вода уже стоит под домом, мы прогоняем воду, вода появляется в доме", – подчеркнул заместитель гендиректора "Киевводоканала".

Проблемы с водоснабжением в Киеве – последние новости

Заместитель генерального директора предприятия Сергей Горкуценко сообщал, что за четыре года столичный водоканал потерял 40% персонала. Это затрудняет оперативное реагирование на перебои с электроснабжением и остановки оборудования. Дополнительной проблемой стали значительные колебания напряжения, которые повреждают электрическую часть водопроводной инфраструктуры.

Ранее министр энергетики Денис Шмыгаль заявлял, что новой целью россиян стало прицельное уничтожение украинских систем водоснабжения. Он тогда подчеркнул, что "выжить без воды и канализации дольше трёх дней трудно".

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