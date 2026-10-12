17-летнюю Windows 7 сравнили с Windows 11 в играх: выше FPS, реже просадки

Несмотря на возраст, Windows 7 все еще может конкурировать с Windows 11 в игровых задачах. Портал Tom’s Hardware сравнил производительность двух операционных систем на современном игровом компьютере и обнаружил, что 17-летняя "винда" превосходит новую в ряде тестов.

Тестовый ПК был оснащен процессором AMD Ryzen 7 9800X3D, видеокартой Radeon RX 6950 XT, 64 ГБ памяти, NVMe-накопителем и материнкой Asus Rog Strix B850-F. Для обеих ОС использовался драйвер AMD Adrenalin 22.6.1, хотя его внутренние версии различаются. Для Windows 7 отключали Secure Boot и включали CSM, для Windows 11 – отключали VBS и HVCI. В тестировании приняли участие 10 игр: восемь на DirectX 11 и две на DirectX 9.

Результаты показали четкое разграничение: Windows 11 уверенно лидирует в играх, где основная нагрузка приходится на видеокарту, во многом благодаря более современной архитектуре графических драйверов, тогда как Windows 7 одерживает победу при упоре в процессор.

Видео дня

Например, в Batman: Arkham Origins Windows 7 заметно опередила Windows 11 по среднему числу кадров и по редким просадкам в разрешениях 1080p и 2К. В 4K разрыв сократился, но плавность осталась выше. В случае с Batman: Arkham Asylum и Borderlands 2 разница в Full HD составила более 30%. Объясняется это тем, что Windows 11 запускает такие игры через прослойку D3D9On12.

Windows 11 оказалась впереди в играх с высокой нагрузкой на видеокарту. В частности, преимущество современной операционной системы наблюдалось в Batman: Arkham City, Control и Hitman 2. В "Ведьмаке 3: Дикая охота" результаты различались в зависимости от разрешения экрана.

Фото Tom's Hardware 12 октября 2026
Фото Tom's Hardware 12 октября 2026
Фото Tom's Hardware 12 октября 2026
Фото Tom's Hardware 12 октября 2026
Фото Tom's Hardware 12 октября 2026

Разницу в производительности журналисты связывают с двумя факторами: у Windows 11 более продвинутая кодовая база драйверов, хотя у Windows 7 меньшая нагрузка на процессор. Причиной могут послужить фоновые службы и телеметрия, которые расходуют часть вычислительных ресурсов. Установка драйверов чипсета и активация Resizable BAR не помогли заметно сократить отставание Windows 11 в играх, ограниченных процессором.

Ранее техноблогеры Hardware Unboxed провели сравнение игровой производительности Windows 10 и Windows 11. Оказалось, что старая ОС все еще сохраняет преимущество и лучше подходит для чисто игровых ПК.

Согласно статистике Steam, большинство геймеров уже перешли на Windows 11. Актуальная система установлена уже на 71% компьютеров, тогда как доля Windows 10 опустилась до 23%.

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