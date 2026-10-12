17-летнюю Windows 7 сравнили с Windows 11 в играх: выше FPS, реже просадки

Особенно отрыв заметен в старых проектах на DirectX 9.

Несмотря на возраст, Windows 7 все еще может конкурировать с Windows 11 в игровых задачах. Портал Tom’s Hardware сравнил производительность двух операционных систем на современном игровом компьютере и обнаружил, что 17-летняя "винда" превосходит новую в ряде тестов.

Тестовый ПК был оснащен процессором AMD Ryzen 7 9800X3D, видеокартой Radeon RX 6950 XT, 64 ГБ памяти, NVMe-накопителем и материнкой Asus Rog Strix B850-F. Для обеих ОС использовался драйвер AMD Adrenalin 22.6.1, хотя его внутренние версии различаются. Для Windows 7 отключали Secure Boot и включали CSM, для Windows 11 – отключали VBS и HVCI. В тестировании приняли участие 10 игр: восемь на DirectX 11 и две на DirectX 9.

Результаты показали четкое разграничение: Windows 11 уверенно лидирует в играх, где основная нагрузка приходится на видеокарту, во многом благодаря более современной архитектуре графических драйверов, тогда как Windows 7 одерживает победу при упоре в процессор.

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Например, в Batman: Arkham Origins Windows 7 заметно опередила Windows 11 по среднему числу кадров и по редким просадкам в разрешениях 1080p и 2К. В 4K разрыв сократился, но плавность осталась выше. В случае с Batman: Arkham Asylum и Borderlands 2 разница в Full HD составила более 30%. Объясняется это тем, что Windows 11 запускает такие игры через прослойку D3D9On12.

Windows 11 оказалась впереди в играх с высокой нагрузкой на видеокарту. В частности, преимущество современной операционной системы наблюдалось в Batman: Arkham City, Control и Hitman 2. В "Ведьмаке 3: Дикая охота" результаты различались в зависимости от разрешения экрана.

Разницу в производительности журналисты связывают с двумя факторами: у Windows 11 более продвинутая кодовая база драйверов, хотя у Windows 7 меньшая нагрузка на процессор. Причиной могут послужить фоновые службы и телеметрия, которые расходуют часть вычислительных ресурсов. Установка драйверов чипсета и активация Resizable BAR не помогли заметно сократить отставание Windows 11 в играх, ограниченных процессором.

Ранее техноблогеры Hardware Unboxed провели сравнение игровой производительности Windows 10 и Windows 11. Оказалось, что старая ОС все еще сохраняет преимущество и лучше подходит для чисто игровых ПК.

Согласно статистике Steam, большинство геймеров уже перешли на Windows 11. Актуальная система установлена уже на 71% компьютеров, тогда как доля Windows 10 опустилась до 23%.

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