Пережила Голодомор и помогала УПА: во Львове умерла самая пожилая жительница Украины

Елена Рыбалко посвятила свою жизнь медицине, помогала раненым повстанцам и известным украинцам.

Во Львове на 110-м году жизни скончалась самая пожилая жительница Украины, бывшая связная УПА Елена Рыбалко.

Как сообщили во Львовском городском совете, женщина умерла в пятницу, 9 октября. Она была самой пожилой жительницей Украины.

Елена Рыбалко родилась 2 июня 1917 года в Винницкой области, где получила медицинское образование. Ее отец, Кирилл Рыбалко, был воином Украинской народной республики и основателем Украинской автокефальной православной церкви. В 1937 году его расстреляла тройка НКВД за деятельность, направленную на возрождение украинской автокефальной церкви. Ее мать – последняя из украинской ветви графов Потоцких – умерла во время Второй мировой войны.

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По данным мэрии, Рыбалко пережила Голодомор 1932-1933 годов. В 1946 году она переехала во Львов, где посвятила свою жизнь врачебному делу. Была направлена на работу во Львовскую область, где заняла должность главного врача Пустомытовской районной больницы.

Отмечается, что, работая врачом, она помогала раненым повстанцам. Медицине посвятила почти всю свою жизнь, выйдя на пенсию в 89 лет. Среди ен пациентов были известные деятели украинской культуры, науки и церкви, в частности Дмитрий Павлычко, Иван Крипякевич и Иосиф Кладочный.

"В те сложные времена она не оставалась в стороне от борьбы украинского народа за свободу. Елена Кирилловна оказывала медицинскую помощь украинским повстанцам, проводила операции в укрытиях Украинской повстанческой армии, рискуя собственной жизнью ради спасения других", – говорится в сообщении.

Как добавили в мэрии, Елену Рыбалко похоронят сегодня на Яновском кладбище в семейной усыпальнице.

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