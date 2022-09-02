Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики.

Украина и мир пока не услышали от миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) главного призыва к России - демилитаризировать Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в выступлении-видеообращении к участникам международного экономического форума "Амброзетти".

Он отметил, что Украина оказалась в "эпицентре российского радиационного шантажа", потому что российская армия еще в марте захватила Запорожскую АЭС и до сих пор удерживает ее.

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Президент подчеркнул, что оккупанты неоднократно обстреливали АЭС, в том числе из танков.

"Под прикрытием атомной станции российская армия обстреливает соседние города и районы", - добавил он.

По словам Зеленского, оккупанты совершают провокации, обстреливая и саму станцию, чтобы "давить на Украину и на всех в Европе, на весь мир", чтобы партнеры сдались и не поддерживали Украину.

"Именно для этого Россия делает этот радиационный шантаж", - подчеркнул Зеленский.

Он напомнил о ситуации, когда все были в шаге от катастрофы, когда остановились энергоблоки АЭС, потому что в результате обстрелов оккупантами были повреждены линии электропередач.

Президент Украины отметил, что с помощью партнеров было обеспечено направление миссии МАГАТЭ на станцию, и вчера она побывала ЗАЭС.

"Мы договорились с главой МАГАТЭ, с господином Гросси, членами миссии, когда я встретился с ними, что они помогут с главным – главным вопросом безопасности ЗАЭС – главный вопрос: демилитаризация станции, потому что это ключевое для защиты всех нас, всех европейцев от радиационной катастрофы. Также мы договорились, что вместе с миссией МАГАТЭ на территорию ЗАЭС прибудут независимые журналисты из украинских и международных СМИ", - сообщил он.

При этом Зеленский добавил, что российские военные остановили на блокпосту журналистов, которые ехали вместе с миссией, и не пропустили дальше, потому что понимали, что в присутствии представителей свободных медиа "будет невозможно врать МАГАТЭ и всему миру", то есть свободные СМИ "пугают Россию".

По его словам, это свидетельствует о том, что оккупанты осознают свою ответственность за катастрофу, на грани которой оказалась станция.

Зеленский отметил, что к сожалению, "миссия не защитила журналистов и не дожала россиян", чтобы представители СМИ таки посетили АЭС. По его словам, в разговоре с представителями миссии украинской стороной отмечалось, что без независимых СМИ на миссию будут влиять российские пропагандисты, и "это будет театр".

"К сожалению, не получили пока от МАГАТЭ и главного призыва к России относительно демилитаризации станции. А как же без этого? Я очень надеюсь, что миссия соблюдет то, о чем стороны договорились и что отвечает интересам всего международного сообщества. Нельзя оставить крупнейший за 40 лет риск радиационной катастрофы, нельзя оставлять военных государства-террориста на атомной станции. Есть ситуация, когда от соблюдения слова зависит судьба всех на континенте. Сейчас именно такая ситуация", - подчеркнул президент Украины.

В то же время он выразил надежду, что миссия МАГАТЭ "еще может быть не напрасной".

Война в Украине и Запорожская АЭС:

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар.

26 июня 2022 года стало известно, что оккупанты готовятся к боям вблизи Запорожской АЭС.

29 июня 2022 года появилась информация о том, что на Запорожской АЭС оккупанты готовят серьезную провокацию.

30 июня 2022 года МАГАТЭ потеряло связь с Запорожской АЭС.

2 июля 2022 года "Энергоатом" восстановил связь между Запорожской АЭС и МАГАТЭ.

5 августа российские оккупанты трижды обстреляли промышленную площадку Запорожской атомной электростанции.

По данным "Энергоатома" войска РФ в Энергодаре стреляли в сторону Запорожской АЭС, враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ОРУ автотрансформатора ЗАЭС – Запорожскую тепловую электростанцию.

6 августа появилась информация о том, что российские оккупанты могли заминировать ЗАЭС.

Также 6 августа стало известно о том, что один из энергоблоков Запорожской АЭС отключен от энергосистемы.

11 августа 2022 года российские захватчики неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС территории вблизи атомного объекта.

11 августа российские оккупанты продолжили бить по Запорожской АЭС. Были повреждения.

18 августа Россия выдвинула Украине абсурдное условие. Оккупанты угрожали остановить работу ЗАЭС.

25 августа Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины заявила об обесточивании ЗАЭС – произошло отключение от энергосети пятого и шестого энергоблоков.

По состоянию на 26 августа два энергоблока ЗАЭС были вновь подключены к энергосети.

27 августа появилась информация о том, что РФ проводит последние приготовления для подключения ЗАЭС к своей сети.

29 августа оккупанты повредили инфраструктуру ЗАЭС, зафиксирован риск утечки водорода.

1 сентября российские оккупанты не пустили на ЗАЭС журналистов вместе с МАГАТЭ.

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