Китай показал БТР с защитой от дронов: эксперты нашли слабое место

Несмотря на усиление защиты башни, передняя часть бронемашины остается потенциально уязвимой для атак беспилотников.

Китайские военные продемонстрировали колесный бронетранспортер (БТР) Type 08 с дополнительной защитой от беспилотников.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное China Teck в сети Х. "На учениях китайско-пакистанской армии можно увидеть металлические сетки, установленные для защиты наземных транспортных средств от дронов. Они изготовлены из гораздо лучшего материала, чем те, что используют россияне и украинцы, поэтому должны обеспечить лучшую защиту", – говорится в подписи к видео.

В то же время украинское издание Defense Express отмечает, что на видео, которое распространяется в сети, видна бронемашина с дополнительными противокумулятивными экранами по бокам корпуса. Однако защита установлена неравномерно: в частности, с левой стороны она не перекрывает всю длину борта, а передняя часть машины остается открытой.

Видео дня

Башню бронетранспортера закрыли дополнительной конструкцией трапециевидной формы с маскировочным покрытием. Возле пушки заметны два прозрачных элемента, которые, вероятно, предназначены для обеспечения работы прицельного оборудования.

Таким образом, как отмечают эксперты, несмотря на усиление защиты башни, передняя часть бронемашины остается потенциально уязвимой для атак беспилотников. Даже более мощная лобовая броня не гарантирует защиты от попадания FPV-дрона.

"В то же время, учитывая состояние конструкций, можно предположить, что, возможно, защиту не успели доделать перед проведением учений, которые показаны на кадрах, – всё будет доработано позже. Возможно, нужно было быстро продемонстрировать наличие противодроновой защиты, а доработают её позже", – считают в издании.

Как отмечает Defense Express, также не исключено, что проект был реализован скорее для демонстрации апробации украинского и российского опыта, чем для реальной защиты от БПЛА.

В издании напомнили, что Type 08 – семейство китайских колесных бронемашин с формулой 8×8. В зависимости от модификации их масса составляет примерно 15–25 тонн. Представленный на видео вариант, вероятно, является бронетранспортером ZBL-08 массой около 21 тонны. Он оснащен башней с 30-мм автоматической советско-российской пушкой 2А72 и может перевозить семерых десантников и троих членов экипажа.

Китайское вооружение – последние новости

Как сообщал УНИАН, Китай, по всей видимости, почти завершил строительство второго специализированного судна для запуска, транспортировки и обслуживания беспилотных аппаратов. Новое судно обнаружили в Гуанчжоу. Оно имеет конструкцию, похожую на корабль, который ранее заметили на судостроительном заводе в Шанхае, однако примерно на треть меньше по размерам.

Первое судно необычной конструкции ранее заметили на заводе Hudong-Zhonghua на острове Чансин в Шанхае. Его конструкция предусматривает возможность транспортировки нескольких крупных или большого количества более мелких беспилотных аппаратов через кормовые гаражные ворота и специальную палубу с колодцем.

Для подъема и опускания аппаратов из воды, а также перемещения между уровнями корабля предусмотрены специальные подъемные конструкции.

Второе судно, обнаруженное в Гуанчжоу, имеет аналогичную конфигурацию, но меньшие размеры и некоторые отличия в очертаниях корпуса. На нем заметны шесть подъемных башен, тогда как на более крупном шанхайском судне предусмотрено шесть больших и шесть меньших.

В то же время новый корабль сохраняет основные конструктивные особенности своего аналога, в частности летную палубу, ангар за носовой надстройкой и аналогичное расположение дымовых труб.

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