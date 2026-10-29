В Херсоне погиб пресс-офицер 34-й бригады морской пехоты Владимир Обертас

Военный проходил мимо взрывоопасного предмета, который сдетонировал.

В Херсоне в результате взрыва взрывоопасного предмета погиб пресс-офицер 34-й отдельной бригады морской пехоты "Борисфен" ВМС ВСУ Владимир Обертас.

Как сообщила "Армия TV", военный проходил мимо взрывоопасного предмета, который взорвался. Пресс-офицера госпитализировали, но врачам не удалось спасти ему жизнь.

Бывший мэр Олешко Дмитрий Воронов рассказал в Facebook, что трагедия произошла, когда Обертас сопровождал журналистов и сам параллельно снимал город.

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Воронов сообщил, что Обертас родом из временно оккупированных Олешок. После начала полномасштабного вторжения в 2022 году он вступил в ряды Сил обороны. Сначала он управлял беспилотниками, а впоследствии работал в пресс-службе – помогал освещать события на фронте и сопровождал журналистов в горячих точках.

Гибель украинских военных

Как сообщал УНИАН, в августе погиб руководитель поискового отряда "Плацдарм" Алексей Юков. По словам военнослужащего Сергея Гнездилова, поисковик погиб во время очередной эвакуации. Он "получил смертельное ранение во время эксгумации тел на линии соприкосновения".

В интервью УНИАН, записанном после начала полномасштабного российского вторжения, Алексей рассказывал, что он вместе с командой находит и транспортирует тела погибших в результате боевых действий на территории Украины

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