В части Киева действуют экстренные отключения света: что говорят в ДТЭК

Во время экстренных отключений графики подачи электроэнергии не действуют.

В Киевеввели экстренные отключения электроэнергии в части Голосеевского и Соломенского районов, сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Киев: по команде "Укрэнерго" введены экстренные отключения в части Голосеевского и Соломенского районов", – отметили в ДТЭК.

Там напомнили, что во время экстренных отключений графики подачи электроэнергии не действуют. В случае изменений потребителей будут информировать.

Видео дня

Отключения света в Украине – последние новости

Как писал УНИАН, 29 октября в ряде регионов будут введены ограничения на потребление электроэнергии. Графики отключения света для бытовых потребителей действуют в объеме от полутора до двух с половиной очередей (что соответствует продолжительности 6–10 часов).

Мэр Конотопа Артем Семенихин заявил, что город в Сумской области остался полностью без электроэнергии в результате ударов российских оккупантов, а запасы топлива для дизель-генераторов на критически важных объектах уже иссякают.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не подготовился к зиме ни в одном из аспектов. И теперь для устранения последствий этого необходимо привлечение всех институтов.

27 октября в результате вражеских обстрелов со стороны России по объектам генерации и электросетям без света остались потребители в семи областях Украины. Тогда были обесточены абоненты в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Харьковской и Запорожской областях.

Вас также могут заинтересовать новости: