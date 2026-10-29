Цены на дизель в США выросли после соглашения Трампа с Путиным, – WSJ

В октябре запланированы поставки чуть более 100 тысяч баррелей в сутки.

Соглашение президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина о поставках российского дизельного топлива на американские рынки не привело к снижению цен. Напротив, стоимость дизельного топлива даже выросла, пишет The Wall Street Journal.

Так, по данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), в среду средняя цена галлона дизельного топлива в США достигла 6,35 доллара за галлон (76,37 гривны за литр). При этом 9 октября, когда Трамп объявил о заключении этого соглашения, цена составляла 6,28 доллара за галлон (75,53 гривны за литр).

На прошлой неделе российский танкер с более чем 300 тысячами баррелей российского дизельного топлива вышел из порта Приморск. Изначально сообщалось, что судно направляется в Нью-Йорк, однако пункт назначения был изменен на "по заказу" – это свидетельствует об отсутствии подтвержденного порта разгрузки.

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Как пишет WSJ, аналитики скептически оценивают перспективы сделки и её влияние на рынок дизельного топлива. Прежде всего, по их мнению, Россия может не поставить обещанные объёмы дизельного топлива из-за проблем на НПЗ после украинских ударов и экспортных ограничений.

При этом даже если сделка будет реализована, объемы останутся небольшими по сравнению с дефицитом на мировом рынке. В октябре запланированы поставки чуть более 100 тысяч баррелей в сутки, а в ноябре ожидается около 125 тысяч. При этом в 2025 году Россия экспортировала примерно 800 тысяч баррелей дизельного топлива в сутки.

В то же время министр энергетики США Крис Райт ранее пояснял, что Вашингтон рассматривает соглашение как способ продемонстрировать Москве экономические преимущества прекращения войны против Украины.

Дизельное соглашение Трампа и Путина

Три танкера, загруженные российским дизельным топливом, сейчас направляются в порты США и должны прибыть туда на следующей неделе. Одно из судов было внесено ЕС в санкционный список

В то же время в Конгрессе США пытаются заблокировать дизельное соглашение Трампа. В Палату представителей внесли двухпартийный законопроект, который должен остановить договоренность президента США с Кремлем о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Документ предусматривает отмену исключений из санкций, запрет на инвестиции в российскую энергетику и введение новых ограничений в отношении нее.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что такие поставки являются незаконными, и призвал судоходные компании не принимать танкеры с российским дизельным топливом и разворачивать их.

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