В оккупированные Олешки 30 октября доставят гуманитарный груз: Лубинец раскрыл детали

По его словам, стороны полностью соблюдают согласованные договоренности, нарушений режима тиши не зафиксировано.

В оккупированные Олешки в Херсонской области 30 октября планируется доставить гуманитарный груз. В настоящее время продолжается разминирование маршрутов, необходимых для доставки помощи. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"В настоящее время продолжается разминирование маршрутов, необходимых для проведения гуманитарной миссии. Параллельно уже формируем гуманитарный груз, который планируем доставить в Олешки завтра", – отметил он.

Омбудсмен отметил, что режим тишины длится уже 54 часа, и стороны полностью соблюдают согласованные договоренности, нарушений режима тишины не зафиксировано.

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"Это стало возможным, в частности, благодаря постоянной коммуникации между мной и уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой. Мы находимся на связи и координируем выполнение достигнутых договоренностей. Отдельно благодарю первую леди США Меланию Трамп, которая лично уделяет своё время и внимание гуманитарной миссии и помощи мирным жителям в Олешках", – добавил он.

Дополнено 10.20. В то же время глава фракции "Слуга народа", народный депутат Давид Арахамия проинформировал, что украинская делегация во главе с омбудсменом Лубинцом сегодня выехала в направлении Олешек.

"Будем наблюдать и сообщать о ходе операции, как только появляется связь", - отметил депутат.

Эвакуация из Олешек – что известно

Как сообщал УНИАН, Украина и РФ при содействии первой леди США Мелании Трамп договорились о временном прекращении огня в районе Олешек Херсонской области для эвакуации гражданского населения.

С 3:00 27 октября там ввели режим прекращения огня для проведения гуманитарной миссии. Он продлится с 27 октября до 22:59 1 ноября.

В то же время аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что одной из главных проблем эвакуационной операции в Олешках является то, что до сих пор непонятно, как российские власти будут относиться к украинцам и предоставят ли им свободу выбора вернуться на территорию, контролируемую украинским правительством.

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