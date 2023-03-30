По словам Рафаэля Гросси, во всем регионе вокруг ЗАЭС усиливается военная активность.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что временно оккупированную ЗАЭС больше невозможно защитить. Как сообщает SkyNews, такие слова Гросси сказал после визита на станцию.

По его словам, количество войск в регионе, где расположена АЭС, значительно увеличилось, поэтому ее больше невозможно защитить.

"Очевидно, что во всем этом регионе усиливается военная активность. Поэтому защитить станцию невозможно", - сказал Гросси.

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Отмечается, что это был второй визит главы МАГАТЭ в Запорожье после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале прошлого года. Его целью было "из первых рук оценить серьезную ситуацию с ядерной безопасностью и охраной на объекте".

Агентство имеет команду экспертов на станции с сентября прошлого года, но Гросси описал ситуацию, как "все еще нестабильную".

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Как сообщал УНИАН, 27 марта президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Запорожскую область провел встречу с Гросси. Она состоялась на территории Днепровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС).

Кроме того, Гросси посетил Запорожье, где с президентом Украины также обсуждалась тема защиты оккупированной Россией Запорожской АЭС и ее персонала.

Зеленский подчеркнул, что чем дольше продлится российская оккупация Запорожской атомной станции, тем больше будет угроза безопасности Украины, всей Европы и мира.

Кроме этого президент Украины выразил сомнения, что МАГАТЭ сможет защитить ЗАЭС.

29 марта Гросси прибыл на временно оккупированную россиянами Запорожскую АЭС в городе Энергодар.

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