Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл на Запорожскую атомную электростанцию.
Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома" и опубликовала видео, на котором видно, что авто Гросси сопровождают российские военные.
Во время этого визита на ЗАЭС Гросси планирует увидеть, как изменилась ситуация на станции, пообщаться с атомщиками, а также выступить гарантом ротации членов постоянной миссии агентства, которая работает на Запорожской АЭС с сентября 2022 года.
Ситуация на Запорожской АЭС
Запорожская АЭС с 4 марта 2022 года находится под контролем российских оккупантов. Также захвачен город-спутник АЭС - Энергодар. С начала полномасштабной войны оккупанты постоянно обстреливают ЗАЭС.
В сентябре 2022 года МАГАТЭ впервые посетило Запорожскую атомную электростанцию, захваченную россиянами. С тех пор часть миссии МАГАТЭ постоянно находится на станции.
Представители Украины постоянно отмечают, что ЗАЭС нужно деоккупировать, ведь Россия своими действиями ставит под угрозу безопасность на станции.