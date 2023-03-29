Это второй визит руководителя МАГАТЭ атомную станцию с тех пор, как ее оккупировали россияне.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл на Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома" и опубликовала видео, на котором видно, что авто Гросси сопровождают российские военные.

Во время этого визита на ЗАЭС Гросси планирует увидеть, как изменилась ситуация на станции, пообщаться с атомщиками, а также выступить гарантом ротации членов постоянной миссии агентства, которая работает на Запорожской АЭС с сентября 2022 года.

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Ситуация на Запорожской АЭС

Запорожская АЭС с 4 марта 2022 года находится под контролем российских оккупантов. Также захвачен город-спутник АЭС - Энергодар. С начала полномасштабной войны оккупанты постоянно обстреливают ЗАЭС.

В сентябре 2022 года МАГАТЭ впервые посетило Запорожскую атомную электростанцию, захваченную россиянами. С тех пор часть миссии МАГАТЭ постоянно находится на станции.

Представители Украины постоянно отмечают, что ЗАЭС нужно деоккупировать, ведь Россия своими действиями ставит под угрозу безопасность на станции.

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