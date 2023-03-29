По словам президента, он не чувствует, что решение находится "близко".

Президент Украины Владимир Зеленский сомневается в скором решении проблемы, связанной с защитой и безопасностью Запорожской АЭС, которая временно оккупирована россиянами.

Таким мнением глава государства поделился в интервью Associated Press. Как сообщили журналисты со ссылкой на слова Зеленского, президент выступает против любых шагов, которые узаконят контроль России над Запорожской АЭС. При этом Украина не видит, что соглашение по защите атомной электростанции удастся заключить в ближайшем будущем.

"Сегодня я этого (приближения решения по защите ЗАЭС — УНИАН) не чувствую", — заявил Зеленский.

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Оккупация ЗАЭС: последняя информация

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне заявил, что у агентства появилось "жизнеспособное" решение насчет Запорожской АЭС. По словам руководителя, он работал над этой идеей несколько месяцев и нуждается в международной поддержке. Однако суть плана Гросси не раскрыл.

Позже гендиректор МАГАТЭ заявил об отмене решения создать демилитаризированную зону вокруг временно оккупированной атомной электростанции. Причиной стали трудности в реализации этой идеи.

В МАГАТЭ допускают возможность отключения ЗАЭС от последней резервной линии электропередач в результате действий рашистов.

Гросси посетит атомную электростанцию второй раз с момента ее оккупации. Цель визита — оценить ситуацию и "поговорить с теми, кто эксплуатирует объект в этих беспрецедентных и очень сложных условиях".

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