Рафаэль Гросси отметил, что в регионе усилилась военная активность.

Глава Управления ООН по ядерному надзору Рафаэль Гросси заявил, что его предложение заключить сделку по защите Запорожской атомной электростанции Украины все еще живо. Он отметил, что корректирует предложения, чтобы добиться прорыва.

Гросси настаивает на создании зоны безопасности на станции, чтобы предотвратить возможную ядерную катастрофу, поскольку Москва и Киев обвиняют друг друга в обстрелах территории АЭС после того, как российская армия вторглась в Украину в феврале 2022 года.

"Мы вносим некоторые коррективы в те предложения, которые выносим на обсуждение. Я уверен, что можно было бы установить какую-то форму защиты, возможно, акцентируя внимание не столько на идее зоны, сколько на самой защите: что люди должны или не должны делать для защиты станции", - заявил Гросси в интервью Reuters

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По словам дипломатов, что последнее предложение главы МАГАТЭ больше не включает в себя определенный радиус вокруг завода для обозначения зоны.

При этом Украина не хочет сделки, которая фактически признает или позволит российское военное присутствие на АЭС. Другие элементы плана Гросси включают прекращение огня по станции и с нее, а также вывод тяжелого вооружения.

"Я ни в коем случае не сдаюсь. Я думаю, наоборот, нам нужно приумножить наши усилия, нам нужно продолжать", - сказал Гросси.

Он сказал, что в регионе усилилась военная активность, не вдаваясь в подробности.

Визит главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС - что известно

25 марта стало известно, что глава Управления ООН по ядерному надзору Рафаэль Гросси посетит Запорожскую АЭС до конца марта 2023 года. В ходе визита он оценит ситуацию с ядерной безопасностью на станции.

27 марта Гросси посетил Запорожье, где с президентом Владимиром Зеленским обсудил защиту АЭС и ее персонала.

По словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, глава МАГАТЭ приедет на станцию, чтобы заставить захватчиков вовремя осуществлять замену наблюдателей.

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