Речь идет о ситуации, когда в городе не будет ни электричества, ни водоснабжения, ни водоотвода.

Киевские власти готовятся к эвакуации жителей столицы в случае полного прекращения электроснабжения.

Как заявил в комментарии The New York Times директор Департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук, есть риск потери всей системы электроснабжения в случае нанесения Россией новых ударов по критической инфраструктуре.

По его словам, сообщение о том, что электросеть находится на грани отказа, столичные власти получат за 12 часов. Если дело дойдет до этого, отметил Ткачук, "мы начнем информировать людей и просить их уехать".

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Речь идет о ситуации, когда в городе не будет ни электричества, ни водоснабжения, ни водоотвода.

Сейчас же в столице все контролируемо и причин говорить о чрезвычайной ситуации нет, добавил Ткачук уже после выхода публикации, о чем говорится на сайте КГГА.

"Система гражданской защиты должна быть готова к различным вариантам, но это не значит, что мы сейчас готовимся проводить эвакуацию. Чтобы реагировать правильно, мы должны иметь план на все возможные случаи... Причин для разговоров об эвакуации пока нет", - подчеркнул Ткачук.

Отключение света в Киеве: угроза полного блэкаута

Перебои с электроснабжением в Киеве и области начались с 10 октября, после первых массированных ударов России по энергетической инфраструктуре.

Сейчас в городе действуют аварийные и стабилизационные отключения. Временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий.

По словам бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Ивана Плачкова, из-за обстрелов РФ в регионе работает только один из четырех мощных трансформаторов: "Если не отключать оставшийся, он будет перегружен и может выйти из строя. Один трансформатор работает, а надо выполнять работу, нужно подключать другие, а чтобы их подключить, нужно снять напряжение с того, что работает, то есть отключить, поэтому потребители остаются без электроэнергии".

Мэр Киева Виталий Кличко не исключил сценарий, согласно которому столица останется без тепла, воды и связи. Чтобы минимизировать для киевлян последствия постоянных атак России на объекты критической инфраструктуры, в каждом районе Киева подготовят в среднем по 100 пунктов обогрева, которые будут работать в случае чрезвычайных ситуаций зимой. Эти пункты оборудуют всем необходимым: теплом, освещением, санузлами, столовыми, местами для отдыха, банками теплой одежды и теплыми одеялами.

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