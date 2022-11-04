По его словам, энергетикам приходится отключать трансформатор, чтобы снять с него нагрузку.

В Киеве и области из-за ракетного террора РФ начались почти ежедневные плановые и аварийные отключение электроэнергии. Из-за обстрелов в регионе работает только один из четырех мощных трансформаторов.

Бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Иван Плачков пояснил, что трансформатор приходится выключать, чтобы не дать ему перегрузиться и выйти из строя, сообщает ТСН.

По его словам, на изготовление одного трансформатора понадобится полгода.

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"В Киеве и области повреждены несколько опорных подстанций под высоким напряжением, где стоят очень мощные трансформаторы, которых нет. Поэтому сейчас вместо четырех работает один. Трансформатор стоит примерно 10-15 млн гривен и изготавливается полгода. Это очень мощные аппараты. Если не отключать оставшийся, он будет перегружен и может выйти из строя. Один трансформатор работает, а надо выполнять работу, нужно подключать другие, а чтобы их подключить, нужно снять напряжение с того, что работает, то есть отключить, поэтому потребители остаются без электроэнергии", - добавил Плачков.

Ситуация в энергосистеме

10 октября 2022 года Россия начала масштабные атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Тогда за одни сутки было повреждено 30% энергоинфраструктуры и начались отключения электроэнергии.

22 октября оккупанты повторили массированный удар по территории Украины. Вследствие этого 1,5 млн абонентов в семи областях Украины остались без света.

31 октября в результате обстрела были повреждены электроподстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации, а также возникли проблемы с электро - и водоснабжением.

Сейчас Украина договаривается с 12 странами о поставках необходимого оборудования для восстановления инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 4 ноября оккупанты повредили около 40% ТЭС, ТЭЦ и ГЭС Украины.

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