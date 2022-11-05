Власти Киева готовы к различным сценариям развития событий: сделаны запасы топлива, воды и пищи.

Из-за обстрелов со стороны российских оккупантов не исключено, что Киев может окунуться в полный блэкаут, а также остаться без тепла, воды и связи.

В эфире телемарафона городской голова Киева Виталий Кличко отметил, что в большинстве случаев без электроснабжения не может происходить процесс водоснабжения, фильтрации воды и вывода канализационных стоков из квартир киевлян.

"Если не будет водоснабжения? Это направление мы также просчитали: развоз воды, работу бюветов... на те случаи, когда сможет повториться ситуация, когда водоснабжение исчезнет. Мы не исключаем в условиях войны дополнительной агрессии россиян на пункты доставки воды, поэтому нужно готовиться", – отметил мэр.

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Кличко призвал горожан иметь запасы питьевой и технической воды, еды, автономные зарядные устройства и теплые вещи.

"Мы просчитываем разные сценарии. Поэтому призываю каждого из жителей также просчитать различные сценарии, которые могут происходить и к которым крайне важно быть готовыми", – сказал он.

В то же время городской голова отметил, что воды для доставки по всем районам Киева достаточно, в частности в бюветах, к которым подключены электрогенераторы. Он уточнил, что также сделан запас топлива для этих электрогенераторов, а в районы, где бюветов нет, воду будут подвозить по графику в цистернах.

По словам Кличко, городская власть также готова к вероятности отсутствия тепла в столице.

"Школы и детские сады, где было сделано энергообеспечение по новым технологиям, и где генераторы могут работать как пункты обогрева, где можно согреться, получить необходимую помощь, еду, напитки. Мы сейчас этим занимаемся, и количество этих пунктов будет тысяча как минимум", – добавил мэр.

Также Кличко не исключил возможность отсутствия в столице одновременно электроэнергии, воды и тепла в случае новых атак агрессора.

"Мы делаем все, чтобы этого не было. Но наши враги делают все для того, чтобы город был без тепла, без воды, без энергоснабжения... Поэтому нужно быть готовыми. Мы не исключаем, мы просчитываем разные сценарии... Сделан запас топлива, дизельного топлива, запас электрогенераторов, еды, питьевой воды, пункты обогрева, медицинские учреждения должны работать. Мы готовы к разным сценариям", – отметил он.

Отключение света в Киеве

Из-за российских ударов по объектам критической инфраструктуры в Украине ввели аварийные и стабилизационные отключения электроэнергии. Исключением не стала и столица.

Вследствие таких отключений киевляне массово скупают газовые баллоны и горелки, чтобы иметь возможность готовить пищу. В КГГА жителей столицы предупредили, что некорректное использование этих баллонов может приводить к увеличению количества пожаров.

Как сообщалось ранее, в результате обстрелов в Киевской области работает лишь один из четырех мощных трансформаторов. Бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Иван Плачков пояснил, что трансформатор приходится выключать, чтобы не дать ему перегрузиться и выйти из строя.

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