Китай не спасет российского газового монополиста.

"Газпром" в ближайшие 10 лет вряд ли сможет восстановить объемы продаж газа, потерянные из-за полномасштабного вторжения в Украину. Экспорт в Европу к 2035 году составит в среднем 50 млрд-75 млрд кубометров в год – почти треть от довоенного уровня.

Издание Financial Times пишет, что "Газпром" надеется, что новый трубопровод в Китай поможет восполнить потерянные объемы европейского экспорта, но его мощность всего 50 млрд куб. м в год, а цены ниже европейских, да и стороны до сих пор не пришли к соглашению.

"Основными последствиями санкций для "Газпрома" и энергетической отрасли является сокращение объемов экспорта, которые будут восстановлены до уровня 2020 года не ранее 2035 года", - говорится в сообщении.

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Доля "Газпрома" в российском энергетическом экспорте будет снижаться, поскольку трубопроводный газ уступит место менее уязвимому сжиженному природному газу. При этом у компании нет собственной проверенной технологии для производства СПГ на больших мощностях. Кроме того, российскому монополисту будет трудно стать прибыльным без господдержки в поиске новых рынков сбыта газа.

Отмечается, что санкции лишили энергетическую отрасль РФ доступа к важнейшим технологиям, таким как турбины, которые помогают перемещать газ по трубопроводам, а также к запасным частям и специалистам, необходимым для их ремонта.

Россия изо всех сил пытается заключить сделку с Китаем по строительству трубопровода "Сила Сибири-2", который, как надеется "Газпром", оживит экспорт, но даже если удастся восстановить довоенные объемы экспорта, то поставки все равно будут менее прибыльны чем в Европу, потому что Китай требует низкие цены.

По предварительным оценкам, в 2035 году объем российского экспорта СПГ вырастет до 98,8-125,8 млрд куб. м с 40,8 млрд куб. м в 2020 году и составит около половины от общего объема экспорта газа, что приведет к росту влияния "Новатэка - крупнейшего и наиболее технически развитого российского производителя СПГ, а также других компаний.

Чтобы сохранить доминирующее положение на внутреннем газовом рынке, "Газпрому" придется использовать свою монополию на инфраструктуру транзита газа и требовать преференций от Кремля. При этом компания потеряет долю рынка, уступая "Новатэку", или будет вынуждена использовать свою инфраструктуру СПГ.

Строительство СПГ-терминалов на восточном побережье России могло бы диверсифицировать экспорт за пределы Китая и ослабить зависимость от Пекина. Но "Газпрому" будет трудно наращивать собственные экспортные мощности, если Россия все еще зависима от западных турбин, которые нужны для производства электроэнергии и для газовой отрасли.

Министерство энергетики России заявило, что ожидает, что компании смогут ремонтировать западные турбины к следующему году. Однако российским производителям предстоит заменить важнейшие запчасти, ведь до 75% необходимых компонентов поставляются из стран Запада.

Возможно Москве придется законсервировать или остановить электростанции по всей стране, если не будет альтернативы в РФ. Программа по созданию газовых турбин обойдется Кремлю не менее 100 млрд рублей и займет не менее пяти лет.

Сила Сибири-2 - главные новости

Россия сосредоточилась на увеличении экспорта газа в Китай, но это решение может оказаться менее прибыльным, чем поставки на европейские рынки. Цены на газ для китайского рынка будут на 28% ниже цен для остальных европейских клиентов России, по крайней мере, до 2027 года.

Уже в начале июня стало известно, что попытки России заключить крупную сделку по строительству газопровода с Китаем зашли в тупик. Причиной стали необоснованные, по мнению Москвы, требований Пекина по цене и объемам поставок.

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