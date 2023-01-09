Сейчас сложная ситуация с электроснабжением в прифронтовых регионах на востоке и юге через значительные повреждения электросетей.

По состоянию на утро 11:00 9 января потребление электроэнергии в Украине выросло из-за снижения температуры и увеличения потребления промышленностью и бизнесом с началом рабочей недели.

НЭК "Укрэнерго" сообщила в Telegram для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей Украины доведены лимиты потребления, которые действуют с 04:00 до 24:00.

"Остается сложной ситуация с электроснабжением в прифронтовых регионах на востоке и юге через значительные повреждения электросетей во время боевых действий. Кроме этого, ночью россияне обстреляли один из объектов генерации на юге страны", - подчеркнули в "Укрэнерго".

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В энергокомпании добавили, что сейчас энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, которые производят электроэнергию, среди которых и мощнейшая Запорожская АЭС. В Киеве ДТЭК уже сообщает клиентам, что пошли экстренные отключения.

Ситуация в украинской энергосистеме

С октября российские захватчики нанесли уже более десяти массированных ракетных ударов и атак дронами по энергетической инфраструктуре Украины.

Как сообщал УНИАН, 6 января, премьер-министр Денис Шмигаль посоветовал украинцам подготовиться к аварийным отключениям электроэнергии из-за похолодания и возможных обстрелов оккупантов.

По прогнозу экспертов, без новых обстрелов минимально необходимый срок восстановления энергосистемы - несколько месяцев, полное восстановление займет год-полтора.

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