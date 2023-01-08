В компании повторили призыв разумно потреблять электроэнергию.

Уровень дефицита электроэнергии в энергосистеме Украины вырос на фоне увеличения потребления.

Как отметили в "Укрэнерго", к этому приводит устойчивая морозная погода (по сравнению с более теплым прошлым воскресеньем).

"Для обеспечения баланса производство-потребление до областей доведены лимиты потребления, которые действуют с 09:00 до 24:00. Превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений. Ночью ограничения по состоянию на сегодня не применяются", - отметили в компании.

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Напомним, днем ранее лимиты потребления действовали на два часа меньше – с 10:00 до 23:00. В "Укрэнерго" повторили призыв разумно потреблять электроэнергию и пользоваться энергоемкими приборами поочередно, так как это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и уменьшить необходимость ограничения потребления.

Ситуация в энергосистеме Украины

Российская Федерация нанесла 11 массированных атак по энергосистеме Украины, что привело к повреждению половины энергетических объектов нашей страны. В областях применяются плановые отключения света и действуют лимиты потребления электроэнергии, превышение которых приводит к аварийным отключениям.

В ночное время электростанции вырабатывают достаточно электроэнергии для покрытия потребления, поэтому обычно лимиты потребления ночью не устанавливаются. Впрочем ситуация может измениться, предупреждал ДТЭК.

Об ухудшение ситуации с отключением света предупреждали и в "Укрэнерго". Там отмечали, что уже в ближайшее время ожидается значительное похолодание, что приведет к стремительному увеличению потребления, которое сейчас энергосистема не в состоянии покрыть в полном объеме.

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