Сегодня сохраняется дефицит в энергосистеме, который осложняется с каждым градусом холода.

Без новых обстрелов минимально необходимый срок восстановления энергосистемы - несколько месяцев, полное восстановление займет год-полтора.

Как рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире информационного телемарафона, сегодня все еще сохраняется дефицит электричества в энергосистеме. Каждый градус холода добавляет дополнительную нагрузку, что требует привлечения новых объектов генерации.

"Даже если оставить за скобками атаки, то отключения и стабилизационные графики никуда не денутся еще пару месяцев. Это минимум. Это самый короткий срок, который нужен, чтобы восстановить энергосистему до состояния живой: такой, которая может нормально обеспечить потребителей электричеством. Но для того, чтобы она нормально работала, - еще год, полтора", - рассказал он.

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Удары России по энергосистеме Украины

Как сообщал УНИАН, 6 января, премьер-министр Денис Шмыгаль посоветовал украинцам подготовиться к аварийным отключениям электроэнергии из-за похолодания и возможных обстрелов оккупантов.

Он отметил, что теплая погода и праздничные дни способствовали снижению потребления, что позволило в течение новогодних праздников не применять отключения. Однако 5 января потребление выросло, поэтому в центральном и восточном регионах, а также в Одессе, Львове, Днепре были введены графики плановых отключений.

Российские захватчики нанесли уже более десяти массированных ракетных ударов и атак дронами по энергетической инфраструктуре Украины.

В течение 5 дней нового года враг совершил две атаки дронами, в результате чего повреждения получили объекты генерации и магистральных сетей. Также продолжались обстрелы энергетики на востоке и юге.

На рождественские праздники российские войска обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК. Это уже 25-й террористический обстрел энергетических объектов компании.