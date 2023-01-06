Это связано с российскими атаками и похолоданием.

Украинцам необходимо быть готовыми к восстановлению аварийных отключений света.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства. По его словам, с 6 января в Украине ожидается существенное похолодание, из-за чего возрастет потребление и увеличится дефицит в энергосистеме.

"Кроме этого, враг готов нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре. Поэтому мы все должны быть готовы к восстановлению аварийных отключений", - сказал Шмигаль.

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Состояние энергосистемы Украины

Как известно, Российская Федерация с октября атакую объекты критической инфраструктуры Украины, пытаясь устроить украинцам блэкаут.

Впервые они массированно атаковали объекты критической инфраструктуры 10 октября 2022 года. А после обстрела 23 ноября страна пережила блэкаут.

16 декабря оккупанты совершили девятую ракетную атаку, выпустив по объектам критической инфраструктуры Украины 76 ракет.

Массированные российские обстрелы Украины ракетами и атаки дронов-камикадзе продолжились днем 31 декабря и в новогоднюю ночь.

По состоянию на конец декабря в стране было повреждено 702 объекта критической инфраструктуры.

Шмыгаль сообщал, что сейчас правительство рассматривает возможность создания децентрализованной энергетической системы.

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