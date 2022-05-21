По всей области нет централизованного водоснабжения.

Завершен ремонт магистрального газопровода возлеСеверодонецка Луганской области.

В городе частично восстановлено газоснабжение.Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По всей области нет централизованного водоснабжения. 20 мая спасатели развезли людям 72 тонны воды.

"Города и деревни также остаются обесточенными. И возобновить электроснабжение сложно до завершения активных боевых действий. Впрочем, польские компании при содействии Польской ассоциации передачи и распределения электроэнергии уже передали украинским энергетикам 20 вагонов с электрооборудованием", — говорится в сообщении.

Ситуация в Северодонецке:

21 мая 2022 года сообщалось о боях в окрестностях Северодонецка: русские открыли огонь по школе и химзаводу.

Ранее глава Луганской области Сергей Гайдай отметил, что Россия бросила все свои силы на захват области.

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