Завершен ремонт магистрального газопровода возлеСеверодонецка Луганской области.
В городе частично восстановлено газоснабжение.Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По всей области нет централизованного водоснабжения. 20 мая спасатели развезли людям 72 тонны воды.
"Города и деревни также остаются обесточенными. И возобновить электроснабжение сложно до завершения активных боевых действий. Впрочем, польские компании при содействии Польской ассоциации передачи и распределения электроэнергии уже передали украинским энергетикам 20 вагонов с электрооборудованием", — говорится в сообщении.
Ситуация в Северодонецке:
21 мая 2022 года сообщалось о боях в окрестностях Северодонецка: русские открыли огонь по школе и химзаводу.
Ранее глава Луганской области Сергей Гайдай отметил, что Россия бросила все свои силы на захват области.
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