Сейчас оккупанты уничтожают Северодонецк, как в свое время Мариуполь.

Ситуация на востоке Украины до сих пор остается напряженной. Россия бросила все свои силы на это направление.

Об этом в эфире украинского телемарафона сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Сейчас осталось до 10% Луганской области под контролем Украины. Нельзя сказать однозначно, где тяжелее, потому что вся территория области обстреливается. Полностью вся, без исключений", - отметил Гайдай.

По его словам, сейчас оккупанты уничтожают Северодонецк, как в свое время Мариуполь.

Тяжелыми направлениями в области является Золотое, Попасная, российские захватчики хотят перерезать также трассу Лисичанск-Бахмут.

"Тяжелая ситуация со стороны Белогоровки, потому что там так же хотят сделать прорыв и отрезать трассу. Они бросили все силы именно для того, чтобы либо взять в круг территорию, либо просто ее уничтожить, заходить, как в Попасную", - ответил Гайдай.

Гайдай опроверг информацию, что бои уже идут в самом Северодонецке: "Нет, это неправда. На окраинах".

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Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удерживания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

Продолжаются обстрелы вдоль всей линии соприкосновения и в глубине обороны наших войск в Донецком операционном районе и на Славянском направлении.

На Харьковском направлении оккупанты сосредоточили свои усилия на возвращении позиций, потерянных в боях с ВСУ. Это происходит либо чтобы выиграть время для российских войск для отхода и передислокации на другие направления наступления, либо с целью укрепить оборонительные позиции к северу от Харькова.

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