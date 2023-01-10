Во многих областях лимиты уже превышены, также выросло потребление промышленностью и бизнесом.

Потребление электроэнергии в Украине повысилось из-за низкой температуры, поэтому для обеспечения баланса в энергосистеме до областей доведены лимиты потребления, которые действуют на протяжении всех суток.

Как сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", для обеспечения баланса в энергосистеме до областей доведены лимиты потребления, которые действуют на протяжении всех суток - с 00:00 до 24:00.

"По состоянию на 10:00 10 января потребление электроэнергии в Украине повысилось из-за низкой температуры, усиленной сильным ветром в большинстве регионов. Также выросло потребление промышленностью и бизнесом, что является привычным для рабочего дня. Вследствие этого вырос дефицит мощности, в том числе и в ночные часы", — говорится в сообщении.

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"К сожалению, во многих областях лимиты уже превышены, поэтому для сохранения стабильной работы энергосистемы применяются аварийные отключения", — отметили в энергокомпании.

Кроме того сообщается о повреждениях в сетях операторов системы распределения. Там ведутся ремонтные работы.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что в прифронтовых регионах на востоке и юге ситуация с электроснабжением остается сложной из-за значительных повреждений электросетей вследствие высокой активности боевых действий.

"Сейчас энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, которые производят электроэнергию, среди которых и Запорожская АЭС, мощности которой позволили бы в полной мере покрыть потребность в электроэнергии. "Укрэнерго", производители электроэнергии и операторы систем распределения постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных ракетными и беспилотными атаками врага", — пояснили в компании.

Удары оккупантов по энергосистеме Украины:

С октября 2022 года Россия пытается уничтожить энергетическую систему Украины, оставив украинцев без электричества, отопления, водоснабжения и связи.

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

Россия продолжила массированные обстрелы Украины даже в новогоднюю ночь.

6 января, премьер-министр Денис Шмыгаль посоветовал украинцам подготовиться к аварийным отключениям электроэнергии из-за похолодания и возможных обстрелов оккупантов.

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