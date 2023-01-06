В частности, сегодня ночью ожидается до 11 градусов ниже нуля.

Городской голова Киева Виталий Кличко просит киевлян экономно потреблять электроэнергию, потому что в столице существенно похолодает.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, все столичные службы готовы к снижению температуры и работают в усиленном режиме, чтобы киевляне бесперебойно получали все необходимые услуги.

"В Киеве сегодня существенно похолодает. По прогнозу синоптиков, ночью температура воздуха опустится до 11 градусов ниже нуля", - сообщил мэр.

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"Сейчас дома киевлян обеспечены тепло-и водоснабжением. Отключение света происходит в соответствии со стабилизационными графиками ДТЭК. Энергетики отмечают, что в условиях снижения температуры нагрузка на электросети будет расти. Поэтому потреблять электроэнергию необходимо сознательно. В частности, чтобы избежать аварийных отключений", - отметил Кличко.

Также он сообщил, что аварийные службы дежурят круглосуточно и готовы оперативно устранять проблемы на городских сетях. В частности, готовясь к отопительному сезону, город увеличил состав аварийной службы "Киевтеплоэнерго". Управляющие компании, обслуживающие жилой фонд, также приобрели дополнительные аварийно-ремонтные авто для работы зимой.

"На случай чрезвычайной ситуации и длительного отсутствия электричества и отопления в столице работают 530 пунктов обогрева. Которые оснащены генераторами и другим необходимым оборудованием, чтобы люди могли согреться, подзарядить гаджеты, выпить чаю. Дополнительно работают еще более 100 пунктов, которые обеспечивают предприниматели", - сообщил мэр.

Попытки Россиии уничтожить энергосистему Украины:

С октября 2022 года Россия пытается уничтожить энергетическую систему Украины, оставив украинцев без электричества, отопления, водоснабжения и связи.

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

Россия продолжила массированные обстрелы Украины даже в новогоднюю ночь.

5 января 2023 года президент страны-агрессора Путин якобы подписал "указ" о "рождественском прекращении огня", однако уже 6 января по всей территории Украины снова была объявлена воздушная тревога.

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