Горожан призывают экономить электроэнергию.

Ситуация с электроэнергией в Киеве из-за снижения температуры воздуха ухудшилась - возросло потребление и увеличилось количество аварий на сетях.

В столице имели аварийные ограничения и незначительно вышли за график в некоторых районах, об этом написал в Facebook генеральный директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко.

"Собственно, все происходит так, как мы и говорили: снижается температура на улице, растет потребление и количество аварий...", - отметил Коваленко.

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По его словам, необходимо понимать, что ни поколение, ни сети сейчас не в том состоянии, чтобы работать без ограничений.

"Сейчас именно то время, когда у нас на страну есть существенный дефицит генерации. Каждая область получает значительные ограничения, экономят все. И на эти выходные много где графики были более жесткими", - подчеркнул он.

Он объяснил, почему на Новый год свет был, а сейчас снова введено отключение.

"То, что на Новый год мы не имели отключений, - это результат усилий энергетиков, которые буквально держали временные схемы в рабочем состоянии. Также был отключен ряд производственных мощностей в целом по стране, больше электроэнергии ушло на население. Сейчас мы должны держать баланс между населением и бизнесом, так как без работы последнего остановится экономика", - пояснил он.

Кроме того, обратил внимание Коваленко, 1-2 января температура воздуха была +11, сейчас -7.

"Мы знаем, что каждые -5° - это + 200 МВт, а значит, сегодня нам для Киева нужно больше МВт. И вы никогда не знаете, какой именно мегаватт приведет к переходу на аварийные отключения", - отметил он.

Коваленко добавил, что ремонты на энергообъектах продолжаются и продолжались даже во время празднований.

"Сейчас на капитальном ремонте один блок на Ривненской АЭС. И что хуже - к ним добавляются еще и аварии. Я понимаю, что без света тяжело, особенно, когда на Новый год оно было несколько суток напролет. Но сейчас мы должны экономить", - подчеркнул он.

Ситуация с электроэнергией в Киеве - это стоит знать

9 января в Украине по состоянию на утро потребление электроэнергии возросло из-за снижения температуры и увеличения потребления промышленностью и бизнесом.

Для того, чтобы в энергосистеме сохранялся баланс, всем регионам установлены лимиты потребления, которые действуют с 04:00 до 24:00.

Позже в КГГА сообщили, что в столице снова начали выключать электричество.

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