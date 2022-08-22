Анкара не ввела санкций против России из-за войны в Украине, заявив, что она зависима от российских энергоносителей.

Турция в этом году начала покупать вдвое больше российской нефти.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Refinitiv Eikon.

Данные аналитической компании показывают, что Турция увеличила импорт нефти из России, включая сорта Urals и Siberian Light, - более 200 тысяч баррелей в день (б/д) в этом году, по сравнению с лишь 98 тысяч б/д за тот же период 2021 года.

Издание напоминает, что Анкара не ввела санкций против России из-за войны в Украине, заявив, что она остается зависимой от российских энергоносителей.

Главные турецкие нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Tupras и азербайджанский НПЗ SOCAR STAR значительно увеличили потребление российской нефти Urals и Siberian Light в этом году, сократив закупки североморских, иракских и западноафриканских сортов.

Refinitiv Eikon сообщает, что НПЗ STAR закупит примерно 90 тыс. баррелей российской нефти в январе-августе этого года. В эти же месяцы 2021 года компания приобрела 48 тыс. б/д.

Как сообщал УНИАН, 5 августа президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи договорились о переходе на частичную оплату российского газа в рублях. Также были анонсированы "договоренности" в финансовой и банковской сфере.

Эксперты отмечают, что "движения" президента Реджепа Тайипа Эрдогана в сторону России не означают, что Турция становится ее союзником, это обычное маневрирование турецкого президента между различными сторонами конфликта.

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